Mit dem letzten Festabend am Montag endete das 78. Binger Winzerfest – und mit ihm elf Tage voller Weingenuss, Spätsommerfreude und gelebter Gastfreundschaft auf fünf Festplätzen der Innenstadt. Unter dem Motto „Sonne im Glas“ feierten Tausende Gäste von nah und fern mit der Stadtgemeinschaft das längste Weinfest am Rhein – mit Weinen von gleich 14 lokalen Winzern, regionaler Kulinarik und umgeben von gleich vier Weinanbaugebieten.

Letzter Höhepunkt war der große Festumzug am Sonntag. Am Freitag zuvor waren leisere Töne Trumpf bei der erstmals so genannten „Prinzess-Schwätzerchen-Weinprobe im Hildegardforum auf dem Rochusberg. Drei Sekte und neun ausgesuchte Weine begleiteten ein Viergangmenü, moderiert von den Binger Weinmajestäten und Winzer Frank Hemmes, musikalisch umrahmt von Hans-Michael Barth am Klavier.

Wein und Gastfreundschaft sind fest mit der Stadt verbunden

„Es waren wundervolle Tage voller Leben, Begegnung und Rebenvielfalt“, resümierte Oberbürgermeister Thomas Feser. „Das Binger Winzerfest zeigt Jahr für Jahr, wie tief der Wein mit unserer Stadt verbunden ist – und wie herzlich Bingen seine Gäste empfängt.“ Von der feierlichen Eröffnung mit dem traditionellen „Binger Bleistift“ bis zum letzten Tropfen bot das Winzerfest ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Musikern: Alle Stilrichtungen von Pop, über Blasmusik bis zu DJs luden täglich zum Mitfeiern ein. Gut angenommen wurden auch neue Formate wie das Wein-Quiz oder die „Big Bottle Party“, mit denen die Festwinzer eigene Akzente setzten. Zu den besonderen Momenten zählten auch in diesem Jahr das spektakuläre Musik- Prachtfeuerwerk über der Burg Klopp sowie das Brückenfest mit Feuerwerk an der Nahe. Zudem sorgte die Riesenrad-Weinprobe wieder für beste Stimmung über den Dächern der Stadt. „Das diesjährige Winzerfest war für mich ein Höhepunkt meiner Amtszeit und wird mir noch lange in Erinnerung bleiben: Ich durfte das Fest in meiner Rolle als Schwätzerchen aktiv mitgestalten und viele tolle Menschen kennenlernen!“, so Weinkönigin Leonie, die bei zahlreichen Programmpunkten präsent war. „Unser Anspruch ist es, Erlebnisse zu schaffen, die im Kopf und im Herzen bleiben – für Gäste und Binger gleichermaßen“, so Jens Thiele, Geschäftsführer der Bingen Tourismus & Kongress GmbH. „Die starke Resonanz, das positive Feedback und die hervorragende Stimmung zeigen, dass uns das auch 2025 gelungen ist.“ Ein Eindruck, den auch die Winzer teilen: „Wir blicken dankbar auf ein gelungenes Fest zurück und freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr!“, so der Binger Winzer Matthias Grünewald vom Weingut Bernhard Grünewald. Das 79. Binger Winzerfest findet vom 28. August bis 07. September 2026 statt. Ab jetzt wird daran gearbeitet, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben – mit neuen Ideen, bewährter Qualität und einem klaren Ziel: Bingen als Wein- und Kulturstadt strahlen zu lassen, versprechen die Verantwortlichen.