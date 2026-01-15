Jahresbeginn am Rhein-Nahe-Eck Bingen baut und blickt auf Triennale 2026 und BUGA 2029 Rainer Gräff 15.01.2026, 09:00 Uhr

i Auch interntionale Gäste begrüßte Oberbürgermeister Thomas Feser (Mitte) beim Neujahrsempfang, darunter den türkischen Generalkonsul Mehmet Akif Inam (rechts daneben) und den chinesischen Vize-Generalkonsul Pengfei Wu (links). Rainer Gräff

Es ist guter politischer und gesellschaftlicher Brauch, das Jahr mit einem Neujahrsempfang für geladene Gäste zu beginnen. So auch in Bingen, wo Oberbürgermeister Thomas Feser begrüßte und zu Optimismus einlud.

Der Stadt Bingen steht einiges bevor in diesem und in den kommenden Jahren, wie Oberbürgermeister Thomas Feser vor mehreren Hundert Gästen beim Neujahrsempfang im Rheintal-Kongresszentrum ausführte. Nicht alles ist so positiv wie die siebte Auflage der Skulpturentriennale am Rheinufer und in der Stadt vom 16.







