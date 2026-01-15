Es ist guter politischer und gesellschaftlicher Brauch, das Jahr mit einem Neujahrsempfang für geladene Gäste zu beginnen. So auch in Bingen, wo Oberbürgermeister Thomas Feser begrüßte und zu Optimismus einlud.
Der Stadt Bingen steht einiges bevor in diesem und in den kommenden Jahren, wie Oberbürgermeister Thomas Feser vor mehreren Hundert Gästen beim Neujahrsempfang im Rheintal-Kongresszentrum ausführte. Nicht alles ist so positiv wie die siebte Auflage der Skulpturentriennale am Rheinufer und in der Stadt vom 16.