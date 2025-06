Für die Nordpfalzgemeinde war es eine gelungene Premiere: Zum ersten Mal waren die Gemeinde und der schöne Platz in der Dorfmitte Schauplatz des Verbandsgemeinde-Weinfestes. Und vermutlich war auch die Majestätendichte am Tor zur Nordpfalz noch nie so hoch wie am Freitagabend bei der Eröffnung des Vier-Tage-Spektakels. Die passenden Melodien für einen lauen Sommerabend an der Alsenz bei Wein und Cocktails und einigen Leibspeisen hatten die Nordpfalz-Musikanten parat. Bürgermeister Marc Ullrich begrüßte mit Ortsbürgermeisterin Stephanie Leonhard die vier neuen Weinmajestäten Weinkönigin Viktoria mit den Prinzessinnen Sunidi, Michelle und Samira. Dem charmanten Botschafterinnen-Quartett wurde ein herzlicher Empfang bereitet, der dem Hochstättener Nachwuchs, der Spalier stand, mindestens so viel Spaß machte, wie den neuen und den ehemaligen Weinmajestäten. Das Heft als Entertainer mit Livemusik übernahmen nach der Inthronisation die Filsbacher XXL.