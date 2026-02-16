Karneval 2026
Bilder vom Rosenmontag im Kreis Bad Kreuznach
Romozug Bad Sobernheim: Mit Fußgruppe und einen exquisiten Zucker-Lädchen war die Schreinerei Köhler erneut mit 58 Teilnehmenden
Romozug Bad Sobernheim: Mit Fußgruppe und einen exquisiten Zucker-Lädchen war die Schreinerei Köhler erneut mit 58 Teilnehmenden präsent und verteilte Süßigkeiten, Frohsinn und gute Laune
Bernd Hey.

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Kreis Bad Kreuznach.

So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval.

