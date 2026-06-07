Die Andernacher Mountainbike-Tourenbegleiter von „MTBXpert“ der Freiraum Unterwegs GmbH bieten neuerdings eine Wochenend-Kombi vom Flowtrail Stromberg und dem Bike-Revier Bad Kreuznach an. Das ist ein touristisches Debüt für die Nahe.
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Am Wochenende Mitte August findet ein Debüt in Sachen Mountainbike an der Nahe statt: Erstmals wird es ein touristisch professionelles Touren-Wochenende an der Nahe geben. Die Andernacher Firma „Freiraum Unterwegs“ mit ihrer Tourenmarke „MTBXperts“ hat das geplant, was sich touristisch aufdrängt: Zunächst wird es freitagnachmittags auf den Stromberger Flowtrail gehen, dem schließt sich die Unterbringung im Hotel Engel im Salinental an.