Mountainbike Bad Kreuznach Bike-Tourenanbieter entdecken die Nahe Robert Neuber 07.06.2026, 11:00 Uhr

i Auf dem Panoramaweg des Rotenfels-Massivs sind eigentlich keine Bikes erlaubt. Im Winter - hier abends Anfang März - ist allerdings so wenig dort oben los, dass Radler nicht stören. Robert Neuber

Die Andernacher Mountainbike-Tourenbegleiter von „MTBXpert“ der Freiraum Unterwegs GmbH bieten neuerdings eine Wochenend-Kombi vom Flowtrail Stromberg und dem Bike-Revier Bad Kreuznach an. Das ist ein touristisches Debüt für die Nahe.

Am Wochenende Mitte August findet ein Debüt in Sachen Mountainbike an der Nahe statt: Erstmals wird es ein touristisch professionelles Touren-Wochenende an der Nahe geben. Die Andernacher Firma „Freiraum Unterwegs“ mit ihrer Tourenmarke „MTBXperts“ hat das geplant, was sich touristisch aufdrängt: Zunächst wird es freitagnachmittags auf den Stromberger Flowtrail gehen, dem schließt sich die Unterbringung im Hotel Engel im Salinental an.







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