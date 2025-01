Randale in Kreuznach Bierflaschen auf Kinderwagen geworfen 26.01.2025, 11:05 Uhr

i ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Randalierer haben am Freitagabend Glasflaschen vom Kaufhofdach in die Fußgängerzone geworfen – dabei trafen sie fast ein Kleinkind. Die Polizei sucht Zeugen.

Randalebrüder auf dem Kaufhofdach haben am Freitagabend fast ein Baby verletzt, weil sie Flaschen in die Fußgängerzone warfen. Ein Vater war mit seinem Baby im Kinderwagen in der Mannheimer Straße unterwegs, als plötzlich Flaschen vom Himmel fielen und in der Fußgängerzone zerschellten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen