Bier-Spezialitäten aus vielen Regionen probieren

Wer Bier mag, war in Simmertal richtig: Rund 88 Bierspezialitäten aus Bayern, Deutschland, Europa und der Region wurden zwei Tage lang beim ProBierfest ausgeschenkt und lockten Fans des Gerstensafts in die VfL-Halle.
Hopfen, Malz und eine große Portion Ehrenamt: Das Simmertaler ProBierfest hat am Wochenende erneut bewiesen, warum es längst Kultstatus genießt. In der liebevoll dekorierten VfL-Halle konnten die Gäste an fünf Themenständen – Bayern, National, International, Regional und Craft & Biermix – rund 88 verschiedene Biere aus aller Welt probieren.