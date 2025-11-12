Gerstensaft satt in Simmertal Bier-Spezialitäten aus vielen Regionen probieren Sebastian Schmitt 12.11.2025, 10:30 Uhr

i Volle VfL-Halle in Simmertal: An fünf Themenständen probieren die Gäste rund 88 Bierspezialitäten aus Bayern, Deutschland, Europa und der Region. Sebastian Schmitt

Wer Bier mag, war in Simmertal richtig: Rund 88 Bierspezialitäten aus Bayern, Deutschland, Europa und der Region wurden zwei Tage lang beim ProBierfest ausgeschenkt und lockten Fans des Gerstensafts in die VfL-Halle.

Hopfen, Malz und eine große Portion Ehrenamt: Das Simmertaler ProBierfest hat am Wochenende erneut bewiesen, warum es längst Kultstatus genießt. In der liebevoll dekorierten VfL-Halle konnten die Gäste an fünf Themenständen – Bayern, National, International, Regional und Craft & Biermix – rund 88 verschiedene Biere aus aller Welt probieren.







