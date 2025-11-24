Großeinsatz bei Entschärfung Biebelsheim: Evakuierung verläuft nach Plan Josef Nürnberg 24.11.2025, 11:12 Uhr

i Mitglieder der Feuerwehr gingen von Haus zu Haus und stellten sicher, dass sich wirklich niemand mehr in den Häusern befindet. Josef Nürnberg

Ein Fund aus dem Krieg hält Biebelsheim in Atem: Menschen müssen ihre Häuser verlassen, während Experten einen Sprengkopf entschärfen.

Rund 80 Einsatzkräfte sind derzeit in der rheinhessischen Gemeinde Biebelsheim im Einsatz. Bisher lief dort alles nach Plan. So auch die Evakuierung des vorsorglich gesperrten Bereiches im Vorfeld der Bergung des Sprengkopfes einer Panzerfaust. Ab 9 Uhr hatten die Bewohner des gefährdeten Bereichs links der Hauptstraße ihre Häuser und Wohnungen verlassen.







