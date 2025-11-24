Biebelsheim: Evakuierung verläuft nach Plan

Ein Fund aus dem Krieg hält Biebelsheim in Atem: Menschen müssen ihre Häuser verlassen, während Experten einen Sprengkopf entschärfen.
Rund 80 Einsatzkräfte sind derzeit in der rheinhessischen Gemeinde Biebelsheim im Einsatz. Bisher lief dort alles nach Plan. So auch die Evakuierung des vorsorglich gesperrten Bereiches im Vorfeld der Bergung des Sprengkopfes einer Panzerfaust. Ab 9 Uhr hatten die Bewohner des gefährdeten Bereichs links der Hauptstraße ihre Häuser und Wohnungen verlassen.