Mit Julia Klöckner in Kirn Bibel, Musik und Wein zelebriert Armin Seibert 25.11.2025, 13:00 Uhr

i Die 19. biblisch-musikalische Weinprobe der Soonwaldstiftung um Herbert Wirzius, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Bäcker-Obermeister Alfred Wenz war ein voller Erfolg - auch als Naheweinwerbung in der Bierstadt Kirn. Seibert Armin

Bei der 19. Auflage der biblisch-musikalischen Weinprobe in Kirn gab es zwölf Wein- und Secco-Proben sowie dazu passende Brote. Mit dabei: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.

Sie gehört seit 22 Jahren zum festen Bestandteil im Kirner- und im Nahewein-Terminkalender: Die biblisch-musikalische Weinprobe der Soonwaldstiftung und des Fördervereins Lützelsoon. Die 19. Auflage der von Stiftungs- und Vereinsvorsitzendem Herbert Wirzius mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bäckerobermeister Alfred Wenz und Pfarrer Michael Zeh begründeten Großveranstaltung wurde diesmal in Kirns „guter Stube“, dem Gesellschaftshaus ...







Artikel teilen

Artikel teilen