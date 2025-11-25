Mit Julia Klöckner in Kirn
Bibel, Musik und Wein zelebriert
Die 19. biblisch-musikalische Weinprobe der Soonwaldstiftung um Herbert Wirzius, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Bäcker-Obermeister Alfred Wenz war ein voller Erfolg - auch als Naheweinwerbung in der Bierstadt Kirn.
Seibert Armin

Bei der 19. Auflage der biblisch-musikalischen Weinprobe in Kirn gab es zwölf Wein- und Secco-Proben sowie dazu passende Brote. Mit dabei: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.

Lesezeit 3 Minuten
Sie gehört seit 22 Jahren zum festen Bestandteil im Kirner- und im Nahewein-Terminkalender: Die biblisch-musikalische Weinprobe der Soonwaldstiftung und des Fördervereins Lützelsoon. Die 19. Auflage der von Stiftungs- und Vereinsvorsitzendem Herbert Wirzius mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bäckerobermeister Alfred Wenz und Pfarrer Michael Zeh begründeten Großveranstaltung wurde diesmal in Kirns „guter Stube“, dem Gesellschaftshaus ...

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher Anzeiger

Top-News aus der Region