Die Bürgerinitiative für das Kirner Krankenhaus (BI) korrigiert die Aussage des SPD-Landtagsabgeordneten Markus Stein. Der hatte kürzlich im „Oeffentlichen“ betont, die Landesregierung in Mainz habe keinerlei Einfluss auf das, was „oben“ – also auf Bundesebene – von Zentralverbänden und Bundesregierung an Vorgaben für die Erhaltung lokal-ländlicher Krankenhäuser erstellt werde.

Dazu erklären Ellen und Michael Müller von der BI: „Das Land Rheinland-Pfalz kann sehr wohl etwas an den Entscheidungen des GBA (Gemeinsamer Bundesausschuss zur Krankenhausreform, Anm. der Redaktion) ändern – wenn dies politisch gewollt wäre: nämlich den Träger beim Betreiben eines Computertomografen zu unterstützen. Die räumlichen Voraussetzungen sind da, sogar vom TÜV abgenommen.“

Es gab schon wechselwillige Radiologie-Assistentinnen

Die Bürgerinitiative habe sich sogar bereits um eine Anschubfinanzierung gekümmert, und es habe mehrere Radiologie-Assistentinnen gegeben, die ihren Wechsel nach Kirn zugesagt hätten. Ein Radiologe aus Bad Kreuznach hätte über Telemedizin diagnostizieren können. Aber der Träger habe dies als „nicht umsetzbar“ beurteilt, weil ja keine „Sicherstellung“ fließe. Müllers sagt sarkastisch hierzu: „Fehler im System, oder?“ Denn mit dem CT und der Radiologie hätte man die Voraussetzung zur Zahlung eines Sicherstellungszuschlags erreichen können.

Man habe mit dem „Bündnis für Klinikrettung“ ein Konzept zur einheitlichen klinisch-ambulanten Notfallversorgung entwickelt: „schnellere Erreichbarkeit der Häuser im Notfall, Entlastung der zentralen Notaufnahme vor allem in Idar-Oberstein, wo Wartefristen von sechs bis acht Stunden keine Seltenheit sind“. Zudem hätte man so eine Aufwertung des Kirner Hauses bewirkt, sodass eine Einstufung in die „Schmalhans-Besetzung“ eines Hauses in der sogenannten 1i-Einstufung verhindert worden wäre. Dieses Konzept liege SPD-Mann Stein vor.

Ein Notfall, so die BI, bringe dem jeweiligen Träger zwischen 35 und 45 Euro – es müssten aber zur Kostendeckung 140 Euro sein. An diesem „Dilemma“ sei die Politik allgemein schuld, so Müllers, und zwar „alle politischen Farben, die das in der Vergangenheit verbockt haben“.

Entscheidungen nicht „aussitzen“

Man hoffe, dass vorgeschlagene Konzepte nun auf Landesebene nicht bis ins Jahr 2027, also nach der Landtagswahl, „ausgesessen“ würden – das sage man „mit freundlichen Grüßen“ an Minister Clemens Hoch, wie die Müllers unkend anfügen. Denn ihre Befürchtung ist klar: Vor der Landtagswahl 2026 neigt die Politik zum Stillhalten: bloß keine konfliktträchtigen Themen mehr behandeln, was Stimmen kosten könnte...

Es sei aber untragbar, so die BI-Verantwortlichen, die Mitarbeiter der Diakonie in Kirn weiter „zwischen Hoffen und Bangen“ arbeiten zu lassen. Deswegen müsse „ umgehend Klarheit geschaffen“ werden: Die Menschen müssten wissen, „wo die Reise hingeht“.