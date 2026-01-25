Gegen den Plan, das Gradierwerk 3 aus Kostengründen zu kürzen, rührt sich der Protest. Die Bürgerinitiative „Rettet das Salinental“ meldet sich zu Wort.
Um eine Verkürzung der Gradierwerke im Salinental ist eine neue Diskussion entbrannt. In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses wurd darüber beraten, ob man das Gradierwerk 3 (am Salinenbad) um 80 Meter verkürzen könnte, um Unterhaltungskosten zu sparen – erwartungsgemäß wurde das äußerst kontrovers und teils auch emotional diskutiert.