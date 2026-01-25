Bad Kreuznacher Salinental BI: Kürzung der Gradierwerke ist ein schlechter Weg Harald Gebhardt 25.01.2026, 13:00 Uhr

i Die Gradierwerke sind ein Alleinstellungsmerkmal in Bad Kreuznach, verursachen aber auch hohe Kosten. Marian Ristow

Gegen den Plan, das Gradierwerk 3 aus Kostengründen zu kürzen, rührt sich der Protest. Die Bürgerinitiative „Rettet das Salinental“ meldet sich zu Wort.

Um eine Verkürzung der Gradierwerke im Salinental ist eine neue Diskussion entbrannt. In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses wurd darüber beraten, ob man das Gradierwerk 3 (am Salinenbad) um 80 Meter verkürzen könnte, um Unterhaltungskosten zu sparen – erwartungsgemäß wurde das äußerst kontrovers und teils auch emotional diskutiert.







