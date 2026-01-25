Bad Kreuznacher Salinental
BI: Kürzung der Gradierwerke ist ein schlechter Weg
Die Gradierwerke sind ein Alleinstellungsmerkmal in Bad Kreuznach, verursachen aber auch hohe Kosten.
Marian Ristow

Gegen den Plan, das Gradierwerk 3 aus Kostengründen zu kürzen, rührt sich der Protest. Die Bürgerinitiative „Rettet das Salinental“ meldet sich zu Wort. 

Lesezeit 3 Minuten
Um eine Verkürzung der Gradierwerke im Salinental ist eine neue Diskussion entbrannt. In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses wurd darüber beraten, ob man das Gradierwerk 3 (am Salinenbad) um 80 Meter verkürzen könnte, um Unterhaltungskosten zu sparen – erwartungsgemäß wurde das äußerst kontrovers und teils auch emotional diskutiert.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren