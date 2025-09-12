Blutet das Gesundheitszentrum Glantal (GZG) durch den Verlust an Ärzten medizinisch aus? Das befürchtet die BI für den Erhalt der Glantalklinik und hat dafür auch einen aus ihrer Sicht Schuldigen ausgemacht.

Der nächste Arzt verlässt die Klinik – Kümmern Sie sich endlich um den Krankenhausstandort Meisenheim, Herr Dr. Wilhelm“ – mit einem flammenden Appell geht Dietmar Kron als Sprecher der Bürgerinitiative an die Öffentlichkeit und fordert die Geschäftsführung des Landeskrankenhauses als Träger zum Handeln auf. Diese sieht den Fall ganz anders gelagert, wie aus einer Mitteilung des Landeskrankenhaus-Sprechers Markus Wakulat hervorgeht.

Der Hintergrund: Nach Informationen der Bürgerinitiative muss das Gesundheitszentrum Glantal den Weggang eines weiteren wichtigen Mediziners verkraften. Nachdem vor einigen Monaten die langjährige Ärztliche Direktorin Dr. Osten-Sacken „frustriert aufgegeben“ hat, verlässt nun auch der Chefarzt der Inneren Medizin, Ahmad Al Rifaee, den Krankenhausstandort. Grund ist wohl auch bei ihm laut BI die unsichere Lage in Folge des gescheiterten Verkaufsprozesses, „aber auch, dass ihm der Geschäftsführer des Landeskrankenhauses, Dr. Alexander Wilhelm, keine adäquate Perspektive angeboten hat“. Aus BI-Sicht sei es völlig unverständlich, „wie man in der aktuellen Lage diesen hoch qualifizierten und bei den Patienten sehr geschätzten Chefarzt ziehen lassen kann“.

BI fordert Maßnahmen oder Rücktritt

Es sei die primäre Verantwortung der Geschäftsführung, diese Leistungsträger am Krankenhaus-Standort Meisenheim zu halten und ihnen eine berufliche Perspektive anzubieten. „Es ist kaum vorstellbar, dass für den Weggang des Chefarztes allein wirtschaftliche Gründe maßgeblich waren, denn er wechselt wohl zum Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern, Standort Kusel“, schreibt Dietmar Kron weiter und fährt schweres Geschütz gegen den Geschäftsführer auf: „Im Namen der Bürger unserer Region fordern wir sie auf, Herr Wilhelm, nehmen Sie Ihren Job endlich ernst und kümmern Sie sich um den Standort Meisenheim oder legen Sie ihr Amt nieder. Es kann nicht sein, dass die Patientenversorgung in unserer Region durch ihre Untätigkeit weiterhin gefährdet wird. Wenn Sie den Niedergang des Krankenhausstandortes bewusst in Kauf nehmen, um am Ende als derjenige dazustehen, der mit seinen Verkaufsabsichten recht hatte, dann sind Sie fehl am Platz.“

Begrenzte Weiterentwicklungsmöglichkeiten für den Arzt

Die Gegenrede aus Sicht des Trägers Landeskrankenhaus bestätigt den Weggang: „Der Chefarzt der Inneren Medizin am Gesundheitszentrum Glantal, Ahmad Al Rifaee, verlässt im kommenden April das Krankenhaus und schließt sich dem Westpfalz-Klinikum am Standort Kusel an.“ Dr. Alexander Wilhelm, Geschäftsführer des Landeskrankenhauses, sagt dazu: „Wir verlieren einen sehr guten Arzt, was wir sehr bedauern. Wir haben für seine Gründe aber Verständnis, denn wir haben wiederholt erklärt, dass das Gesundheitszentrum Glantal im psychiatrisch ausgerichteten Landeskrankenhaus nur begrenzte Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten kann.“ Der Geschäftsführer bedanke sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünsche Al Rifaee alles Gute für seinen weiteren Lebensweg.

Nachfolge suchen und Lösungen finden

Zuversichtlich gibt sich Alexander Wilhelm in Bezug auf die Zukunft des Gesundheitszentrums Glantal: „Wir werden in den kommenden Monaten eine Nachfolge suchen und Lösungen finden, die Patientenversorgung in der Inneren Medizin weiter sicherzustellen. Wir befinden uns durch die bevorstehende Krankenhausreform in einer wichtigen Phase der Umstrukturierung und stellen bis zum Januar 2027 die Weichen, das Gesundheitszentrum Glantal langfristig zu erhalten.“ Chefarzt Ahmad Al Rifaee betont in derselben Pressemitteilung, dass sein Wechsel nichts mit dem Interessenbekundungsverfahren der vergangenen Monate zu tun habe, sondern ausschließlich mit seiner beruflichen Weiterentwicklung. Er sagt: „Das Landeskrankenhaus war und ist ein guter Arbeitgeber.“