Kirner Krankenhaus BI äußert Kritik an jüngstem Bundesrat-Beschluss Robert Neuber 01.04.2026, 15:00 Uhr

i Das Kirner Krankenhaus könnte ein "Integriertes Notfallzentrum" werden, das sähe die Bürgerinitiative gerne. Seibert Armin

Die BI für das Kirner Krankenhaus geht schwer mit dem Beschluss des Bundesrats ins Gericht, der dem aktuellen Reformgesetz des Bundes zugestimmt hat. Das sorge auf dem Land für eine Gefährdung der Krankenhaus-Standorte.

Das kommt in Kirn nicht besonders gut an: Das Reformgesetz für deutsche Krankenhäuser wurde nun vom Bundesrat akzeptiert, und das wird – nach Auffassung der BI – das Risiko für das Kirner Krankenhaus und für ländliche Hospitäler allgemein erhöhen. Denn es seien zwei aus Sicht der BI problematische Maßgaben unverändert geblieben: Zum einen die Mindestvorhaltezahlen, zum anderen die Vorhaltevergütung.







Artikel teilen

Artikel teilen