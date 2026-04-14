Parken in Bad Kreuznach
Bezahlsystem für Dauerkartennutzer wird digitalisiert
In den drei BGK-Parkhäusern in der Innenstadt wird für Dauerparker auf automatische Kennzeichenerkennung umgestellt.
In den drei BGK-Parkhäusern in der Innenstadt wird für Dauerparker auf automatische Kennzeichenerkennung umgestellt.
Harald Gebhardt

Beim Thema Parken gibt es in Bad Kreuznach viele Baustellen – eine davon ist auch, wie es auf der Pfingstwiese weiter gehen soll. Für das Parken dort ändert sich erst mal nichts, wohl aber für Dauerparker in den städtischen Parkhäusern. 

Lesezeit 3 Minuten
Parken ist momentan in der Kreisstadt ein Dauer- und ein Streitthema – ob es um die neue Gebührenpflicht in Teilen des Kurgebiets geht, die Anwohner auf die Palme bringt, den Streit zwischen Kurhaus und Stadt um die Parkflächen auf dem Fürstenhofplatz oder die vom Stadtrat wieder zurückgenommene geplante Bewirtschaftung der Pfingstwiese als Parkplatz.

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