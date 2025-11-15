Kusel: Explosion in Gartenhaus: Bewohner muss schwer verletzt in eine Unfallklinik
Bei Explosionen in seinem Gartenhaus hat der 62-Jährige Besitzer eines Einfamilienhauses in Kusel schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Unfallklinik.
Schwere Folgen für den Bewohner hatte am Freitagabend der Brand auf dem Gelände eines Einfamilienhauses: Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache kam es bei dem dort befindlichen Gartenhaus zu mehreren Explosionen. Dabei seien die Kleidung des 62-Jährigen und auch das Gartenhaus in Vollbrand geraten, wie die Polizei mitteilt.