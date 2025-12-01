Gebührenzoff in Bad Kreuznach Bewohner der Pfingstwiese stocksauer über Parkregelung Robert Neuber 01.12.2025, 08:30 Uhr

i Uwe Marx kann es nicht fassen: Die Pfingstwiese wird kostenpflichtig, aber für ihn gibt es kein Anwohnerparken. Robert Neuber

Uwe Marx, der an der Pfingstwiese wohnt, ist sauer: Es soll nun eine Parkgebührenpflicht eingeführt werden, aber kein Anwohnerparken. Wenn er aber jeden Tag ein Ticket ziehen müsste, würde ihn das pro Jahr über 1800 Euro kosten.

Der „an die Bewohner“ adressierte Brief macht in Bad Kreuznach die Runde: Informiert wird über „die Einführung gebührenpflichtiger Flächen zum 1. Januar 2026“. Nun hätte Uwe Marx an der Pfingstwiese ja gar nichts gegen eine Erhebung von Parkgebühren einzuwenden – wenn es denn für ihn als Anwohner auch eine Sondergebühr geben würde, also eine Anwohnerparken-Kennzeichnung.







