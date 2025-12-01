Bewohner der Pfingstwiese stocksauer über Parkregelung

Uwe Marx, der an der Pfingstwiese wohnt, ist sauer: Es soll nun eine Parkgebührenpflicht eingeführt werden, aber kein Anwohnerparken. Wenn er aber jeden Tag ein Ticket ziehen müsste, würde ihn das pro Jahr über 1800 Euro kosten.
Lesezeit 2 Minuten
Der „an die Bewohner“ adressierte Brief macht in Bad Kreuznach die Runde: Informiert wird über „die Einführung gebührenpflichtiger Flächen zum 1. Januar 2026“. Nun hätte Uwe Marx an der Pfingstwiese ja gar nichts gegen eine Erhebung von Parkgebühren einzuwenden – wenn es denn für ihn als Anwohner auch eine Sondergebühr geben würde, also eine Anwohnerparken-Kennzeichnung.