Die bisherige Suche nach Interessenten für die Teilzeitstelle als Veranstaltungsmanager in Bad Sobernheim war erfolglos. In diesem Jahr waren Ehrenamtler und private Helfer eingesprungen. Können sie auch künftig die Veranstaltungen stemmen?
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Es gibt schlechte Nachrichten in Sachen Veranstaltungsmanagement: Die unbefristete Teilzeitstelle war bis 3. September ausgeschrieben, doch der einzige Bewerber hatte zurückgezogen, wie Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg dem Rat berichtete. Nun soll es eine neue Ausschreibung geben.