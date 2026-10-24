Stelle in Sobernheim unbesetzt
Bewerber für Veranstaltungsmanagement dringend gesucht
Die beliebte Veranstaltung Advent im Park fällt dieses Jahr aus. Bei anderen städtischen Veranstaltungen waren Ehrenamtlern, Ve
Die beliebte Veranstaltung Advent im Park fällt dieses Jahr aus. Bei anderen städtischen Veranstaltungen waren Ehrenamtlern, Vereine oder Private als Organsiatoren eingesprungen, da das städtische Veranstaltungsmanagement noch immer verwaist ist.
Wilhelm Meyer

Die bisherige Suche nach Interessenten für die Teilzeitstelle als Veranstaltungsmanager in Bad Sobernheim war erfolglos. In diesem Jahr waren Ehrenamtler und private Helfer eingesprungen. Können sie auch künftig die Veranstaltungen stemmen?

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt schlechte Nachrichten in Sachen Veranstaltungsmanagement: Die unbefristete Teilzeitstelle war bis 3. September ausgeschrieben, doch der einzige Bewerber hatte zurückgezogen, wie Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg dem Rat berichtete. Nun soll es eine neue Ausschreibung geben.
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