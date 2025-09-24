Abhängigkeit ausgenutzt Bewährungsstrafe für 77-jährigen Bad Kreuznacher Arzt 24.09.2025, 15:22 Uhr

i Ein 77-jähriger Bad Kreuznacher Arzt wurde unter anderem wegen sexueller Übergriffe in zwei Fällen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Christine Jäckel

Ein 77-jähriger Bad Kreuznacher Arzt, der es gerne mit deutlich jüngeren Partnerinnen zu tun hat, hat sich nach Auffassung des Gerichts unter anderem des sexuellen Übergriffs in zwei Fällen an einer 18-jährigen Mitarbeiterin schuldig gemacht.

Das Amtsgericht Bad Kreuznach hat einen 77-jährigen Bad Kreuznacher Arzt unter anderem wegen sexuellen Übergriffs in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Auflage soll der Mediziner einen Betrag von 10.







