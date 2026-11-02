Prozess in Bad Kreuznach Bewährungsstrafe: 25-Jährige stahl Schmuck von Senioren Christine Jäckel 02.11.2026, 14:00 Uhr

i Das Urteil ist gefallen: Eine 25-Jährige, die während ihrer Tätigkeit als Haushaltshilfe Schmuck mitgehen ließ, muss erst einmal nicht ins Gefängnis. Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Nach einer Berufungsverhandlung am Landgericht Bad Kreuznach steht fest: Die Angeklagte, die während ihrer Tätigkeit als Haushaltshilfe Schmuck mitgehen ließ, muss erst mal nicht ins Gefängnis.

In drei Fällen hatte sich eine 25-Jährige aus Rheinhessen, die als Haushaltshilfe bei Senioren im Kreisgebiet beschäftigt war, bei Arbeitseinsätzen unrechtmäßig Schmuck und andere Wertgegenstände angeeignet. Dafür war sie zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden.







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