Bad Kreuznacher Amtsgericht Bewährung: Zwei Frauen schleusten Ausländerinnen ein Christine Jäckel 08.12.2025, 14:00 Uhr

i Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach. Das Amtsgericht verurteilte jetzt zwei Frauen zu Bewährungsstrafen, die Ausländerinnen in die Pflege vermittelten, obwohl die Frauen keine Aufenthaltserlaubnis hatten. Markus Kilian

Zwei Frauen aus dem Kreis Bad Kreuznach sind wegen des Einschleusens von Ausländern vor dem Amtsgericht verurteilt worden. Die Angeklagten hatten Pflegekräfte zu sehr günstigen Konditionen vermittelt – ohne dass die einen Aufenthaltstitel hatten.

Zu Freiheitsstrafen von jeweils einem Jahr und zwei Monaten wegen des Einschleusens von Ausländern verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach zwei Angeklagte aus dem Kreis Bad Kreuznach. Die beiden Frauen hatten Pflegerinnen ohne Arbeitserlaubnis und ohne Sozialversicherung in Deutschland vermittelt.







Artikel teilen

Artikel teilen