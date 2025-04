Bewährung für Missbrauch einer 17-Jährigen in Kirn

Einen schweren Vertrauensbruch beging ein 45-Jähriger, der im Juni 2024 die 17-jährige Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin in Kirn sexuell missbraucht hat.

Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 45-Jährigen aus Duisburg, weil er die 17-jährige Tochter seiner Ex-Partnerin im Juni 2024 in Kirn sexuell missbraucht hat. Der nicht vorbestrafte Angeklagte hatte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gleich zu Beginn der Verhandlung eingeräumt, brauchte dafür allerdings einen zweiten Anlauf.

Mit Familie zusammengelebt

Der Duisburger war 2019 nach Rheinland-Pfalz umgezogen. Seine ehemalige Partnerin sei seine Traumfrau gewesen, er habe sie nie betrogen, erklärte der 45-Jährige. Er lebte zusammen mit der Frau und ihren Kindern in deren Wohnung und übernahm auch Erziehungsfunktionen. Zur Tatzeit sei er in einer depressiven Phase gewesen, weil sein Vater verstorben war, erklärte er. Bis zu dem Vorfall mit der 17-Jährigen am 10. Juni vergangenen Jahres verlief die Beziehung mit seiner damaligen Partnerin sehr gut, erklärte der Angeklagte. Er kümmerte sich um die Kinder, wenn seine Partnerin auf der Arbeit war, kochte für sie und war Ansprechpartner.

Die Familie habe ihn aufgefangen, auch im Hinblick auf seine psychische Erkrankung. „Ich weiß nicht, was da über mich gekommen ist, vielleicht alle Sicherungen durchgebrannt. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ich habe dadurch alles verloren“, versuchte der 45-Jährige auf die Fragen des Gerichts nach dem Warum zu antworten. Wie seine ehemalige Lebensgefährtin bestätigte, hat er nie ein unangemessenes Interesse an Kindern oder Jugendlichen gezeigt. Im Umgang mit ihren Kindern war es zu einer Gewohnheit geworden, dass er mit ihnen auf der Couch oder im Bett kuschelte und man sich dabei gemeinsam Filme oder Handyvideos anschaute.

Vertrauen schwer missbraucht

Am Tattag hatte er sich zu der 17-Jährigen ins Bett gelegt, nachdem sie ihn dazu aufgefordert hatte, mit ihr zu kuscheln. Dabei kam es zu dem Übergriff, den die Jugendliche im Schock und aus Angst vor den Reaktionen des Angeklagten und ihrer Mutter über sich ergehen ließ. Durch das Geständnis des 45-Jährigen blieb ihr die Aussage vor Gericht erspart.

Der Übergriff hat bei der Jugendlichen Spuren hinterlassen, wie ihre Mutter berichtete. „Sie spielt oft die Starke, aber man spürt, dass es ihr in bestimmten Situationen Probleme bereitet“, erklärte die Mutter. Sie ließ sich gemeinsam mit der Tochter vom Weißen Ring beraten, eine Therapie wollte die 17-Jährige bisher nicht machen.

Als Beweismittel hatte das Gericht auch Chatverläufe zwischen dem Angeklagten und der Jugendlichen gesichtet, die einen ungewöhnlich lockeren Umgangston zwischen den beiden dokumentieren. „Das hat auf mich gewirkt, als wollte er mehr von ihr“, war der Eindruck der Mutter von Botschaften wie „Dein Sugardaddy träumt von dir“. „Wenn ich das mitbekommen hätte, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Dann hätte ich ihn vor die Tür gesetzt“, so die Mutter. Der Übergriff ist durch DNA-Spuren nachgewiesen, auch der Tatablauf, wie ihn die 17-Jährige geschildert hat.