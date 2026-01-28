Zigarettenautomat gesprengt Bewährung für 25-Jährigen nach Delikt in Winterbach 28.01.2026, 15:30 Uhr

i Einen Zigarettenautomaten brachten im Februar 2025 zwei junge Männer zur Explosion. Ein 25-Jähriger wurde jetzt vom Amtsgericht Bad Kreuznach wegen Beihilfe zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Christine Jäckel

Eine Explosion schreckte Anwohner in Winterbach auf. Hintergrund war ein Zigarettenautomat, der gesprengt wurde. Nun musste sich ein junger Mann vor Gericht verantworten.

Mit einem blauen Auge kam ein 25-Jähriger aus Wöllstein davon, der gemeinsam mit einem Freund vor gut einem Jahr einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand gesprengt hatte. Das Amtsgericht Bad Kreuznach verurteilte ihn wegen Beihilfe zu Diebstahl und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr.







Artikel teilen

Artikel teilen