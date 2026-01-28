Zigarettenautomat gesprengt: Bewährung für 25-Jährigen nach Delikt in Winterbach
Zigarettenautomat gesprengt
Bewährung für 25-Jährigen nach Delikt in Winterbach
Eine Explosion schreckte Anwohner in Winterbach auf. Hintergrund war ein Zigarettenautomat, der gesprengt wurde. Nun musste sich ein junger Mann vor Gericht verantworten.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einem blauen Auge kam ein 25-Jähriger aus Wöllstein davon, der gemeinsam mit einem Freund vor gut einem Jahr einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand gesprengt hatte. Das Amtsgericht Bad Kreuznach verurteilte ihn wegen Beihilfe zu Diebstahl und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr.