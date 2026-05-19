Windparks in der VG Rüdesheim
Bevor das erste Windrad steht, fließt bereits Geld
Für die finanziell mehrheitlich unter Druck stehenden Gemeinden sind Windenergieanlagen eine willkommene Einnahmequelle. In der
Für die finanziell mehrheitlich unter Druck stehenden Gemeinden sind Windenergieanlagen eine willkommene Einnahmequelle. In der VG Rüdesheim ist nun die Planung in der Offenlage. Vorab gab es schon einmal eine Ausschüttung.
Christine Jäckel

Erste Einnahmen aus den geplanten Windparkflächen in der VG Rüdesheim bringen acht Gemeinden bereits vor dem Bau erstes Geld. Welche Flächen infrage kommen, hängt unter anderem von der nun startenden Bürgerbeteiligung ab. 

Lesezeit 1 Minute
. Der geplante Windpark Rüdesheim bringt den acht Trägerkommunen der Anstalt des öffentlichen Rechts „Kommunale Energie Rüdesheim“ in diesem Jahr eine erste Ausschüttung in Höhe von 120.000 Euro. Und dies, obwohl derzeit noch kein Windrad steht.VG-Bürgermeister Markus Lüttger informierte bei der Vorstellung des Wirtschafts- und Erfolgsplans der AöR darüber.

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Oeffentlicher AnzeigerEnergie

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