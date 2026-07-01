Der Waldbrand nahe Traisen hat am Wochenende für einen Ausnahmezustand gesorgt. Die Lage am Rotenfels ist nun weitestgehend unter Kontrolle. Mit wenig Schlaf und viel Adrenalin hat Landrätin Bettina Dickes die Situation erlebt.
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Fußtruppen, der Löschroboter und der Regen in der Nacht zum Mittwoch haben für Entspannung gesorgt: Der Einsatz der derzeit noch 300 Rettungs- und Feuerwehrkräfte auf dem Rotenfels nahe Traisen könnte sich bald dem Ende neigen – sofern es keine Rückschläge gibt.