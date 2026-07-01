Waldbrand bei Traisen
Bettina Dickes: Zehn Stunden Schlaf und viel Adrenalin
Die Entscheidungsträger waren am Dienstagmittag vor Ort auf dem Rotenfels, um sich ein Foto von der Lage zu machen: Beigeordnete
Die Entscheidungsträger waren am Dienstagmittag vor Ort auf dem Rotenfels, um sich ein Foto von der Lage zu machen: Beigeordneter Oliver Kohl (von links), VG-Chef Markus Lüttger, Dominic Schoßig, Leiter des Verwaltungsstabes, Bad Kreuznachs OB Emanuel Letz, Kai Mathias, stellv. Wehrleiter der Stadt und Landrätin Bettina Dickes.
Marian Ristow

Der Waldbrand nahe Traisen hat am Wochenende für einen Ausnahmezustand gesorgt. Die Lage am Rotenfels ist nun weitestgehend unter Kontrolle. Mit wenig Schlaf und viel Adrenalin hat Landrätin Bettina Dickes die Situation erlebt.

Lesezeit 3 Minuten
Fußtruppen, der Löschroboter und der Regen in der Nacht zum Mittwoch haben für Entspannung gesorgt: Der Einsatz der derzeit noch 300 Rettungs- und Feuerwehrkräfte auf dem Rotenfels nahe Traisen könnte sich bald dem Ende neigen – sofern es keine Rückschläge gibt.

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