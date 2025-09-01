Alkoholisiert, rücksichtslos, gefährlich: Ein 58-Jähriger setzt alles auf eine Karte – und flieht vor der Polizei. Was er riskierte und wie es endete.

Von diesem Abend wird der 58-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim noch viel haben. Beim Versuch, sich offensichtlich alkoholisiert einer Verkehrskontrolle zu entziehen, ist der Mann, auf den nun einige Verfahren zukommen, einem Polizisten beinahe über den Fuß gefahren.

Am späten Sonntagabend stellte eine Streifenbesatzung im Bad Sobernheimer Stadtgebiet einen Mann fest, der sich auffallend unsicher und torkelnd in Richtung seines Autos bewegte, in dieses einstieg und im Begriff war, loszufahren. Die Streife trat an das Fahrzeug heran und gab sich als Polizei zu erkennen. Plötzlich legte der Mann den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Ein Polizeibeamter konnte das Überfahren seines Fußes nur durch ein geistesgegenwärtiges Zurückspringen verhindern.

Die Streife nahm umgehend die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Der Fahrer missachtete jedoch die deutlichen Anhaltezeichen und fuhr unbeirrt weiter in Richtung Staudernheim. Er setzte seine Fahrt mit normaler Geschwindigkeit fort, offensichtlich mit dem Ziel, sich der Kontrolle zu entziehen. Während der Fahrt durch die Ortslagen Staudernheim und Oberstreit wurden weitere Streifen der umliegenden Dienststellen hinzugezogen. Nachdem der nunmehr Beschuldigte kurzzeitig auch die Bundesstraße 41 bei Waldböckelheim befuhr, konnte er schließlich in Waldböckelheim unfallfrei zum Stillstand gebracht und anschließend aus seinem Fahrzeug gezogen und fixiert werden.

Der 58-jährige Fahrzeugführer muss sich nun unter anderem wegen des versuchten tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Die Fahrzeugschlüssel des durchweg uneinsichtigen Mannes wurden sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Im Rahmen der Verfolgung konnten zwei Situationen beobachtet werden, bei denen möglicherweise unbeteiligte Dritte gefährdet wurden. In der ersten Situation kam dem Flüchtenden kurz vor der Ortslage Staudernheim ein schwarzer Pkw im Gegenverkehr entgegen. Es ist derzeit unklar, ob der Fahrer dieses Fahrzeugs ausweichen oder bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der zweiten Situation, kurz vor dem Ortseingang Oberstreit, kam dem Flüchtenden ein silberner Pkw entgegen. Hier besteht die Vermutung, dass dieser Pkw nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Die betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer oder sonstige Gefährdete werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.