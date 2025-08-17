Samstagnacht wurde der Polizei ein Unfall in Rothselberg gemeldet. Ein 23-Jähriger fuhr rückwärts gegen einen Doppelstabmattenzaun und entfernte sich danach von der Unfallstelle, wie die Polizei Lauterecken meldet. Durch die Beamten konnte das Fahrzeug in Schwedelbach kontrolliert werden. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte den durch die Einsatzkräfte erlangten Eindruck. Zur Klärung der Verkehrstüchtigkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch wurde sein Führerschein eingehalten. red