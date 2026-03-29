Landgericht Bad Kreuznach Betrügerpärchen: Schmuck bereits an Hehler verkauft Christine Jäckel 29.03.2026, 09:00 Uhr

i Die Staatsanwaltschaft hatte das Rechtsmittel gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt, weil aus ihrer Sicht das Strafmaß für das Betrügerpaar zu niedrig war. David-Wolfgang Ebener/dpa. picture alliance/dpa

Ein Betrügerpärchen war in Bad Kreuznach unterwegs: Es ging insgesamt um vier Fälle im August 2025, in denen die Angeklagten vier Seniorinnen im Alter von 71 bis 97 Jahren kontaktiert hatten und Schmuck erbeuteten.

Sie stellten sich bei älteren Frauen als neue Nachbarn vor und stahlen dabei Schmuck. Mit diesem Trick machten ein 23-Jähriger und seine 21-jährige Partnerin im August 2025 in Bad Kreuznach in zwei Fällen Beute. Das Amtsgericht Bad Kreuznach hatte das Betrügerpärchen aus Baden-Baden im Dezember 2025 zu Freiheitsstrafen von jeweils zwei Jahren und drei Monaten verurteilt.







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