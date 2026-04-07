Bad Kreuznacher abgezockt Betrüger muss nach Schockanrufen ins Gefängnis 07.04.2026, 09:00 Uhr

i Mit Schockanrufen erleichtern Banden vor allem Senioren um hohe Beträge, indem sie ihnen Angst um Kinder oder Enkel einflößen. Das Amtsgericht Bad Kreuznach verurteilte einen 24-Jährigen, der als Kurier für eine Betrügerbande tätig war. Christine Jäckel

Serien von perfiden Schockanrufen rissen Menschen um Erspartes und hinterließen verunsicherte Familien. Eine internationale Bande wurde im Rheinland gefasst, ein mutmaßlicher Abholer gestand vor Gericht.

Im Oktober 2025 führte eine internationale Bande eine Serie von Schockanrufen nach dem Enkeltrick-Muster durch, unter anderem in Südwestdeutschland. In Bad Kreuznach erleichterten die Betrüger am 15. Oktober eine Person um Schmuck im Wert von 50.000 Euro.







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