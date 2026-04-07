Bad Kreuznacher abgezockt: Betrüger muss nach Schockanrufen ins Gefängnis
Bad Kreuznacher abgezockt
Betrüger muss nach Schockanrufen ins Gefängnis
Serien von perfiden Schockanrufen rissen Menschen um Erspartes und hinterließen verunsicherte Familien. Eine internationale Bande wurde im Rheinland gefasst, ein mutmaßlicher Abholer gestand vor Gericht.
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Im Oktober 2025 führte eine internationale Bande eine Serie von Schockanrufen nach dem Enkeltrick-Muster durch, unter anderem in Südwestdeutschland. In Bad Kreuznach erleichterten die Betrüger am 15. Oktober eine Person um Schmuck im Wert von 50.000 Euro.