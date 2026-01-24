Philipp Sauer will Erster Beigeordneter in der VG Rüdesheim werden. Derzeit arbeitet er als Betriebsleiter der Kläranlage Bad Kreuznach. Der FWG-Kandidat wird von den Sozialdemokraten unterstützt, die keinen eigenen Kandidaten aufstellen.

Zum Geschäftsbereich des Ersten Beigeordneten gehören die Werke.