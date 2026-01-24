Beigeordnetenwahl VG Rüdesheim
Betriebsleiter Philipp Sauer bringt viel Erfahrung mit 
Philipp Sauer bewirbt sich um die Position des Ersten Beigeordneten in der VG Rüdesheim. Am 28. Januar steht die Wahl auf der Tagesordnung des Verbandsgemeinderates.
Philipp Sauer will Erster Beigeordneter in der VG Rüdesheim werden. Derzeit arbeitet er als Betriebsleiter der Kläranlage Bad Kreuznach. Der FWG-Kandidat wird von den Sozialdemokraten unterstützt, die keinen eigenen Kandidaten aufstellen.

Die FWG hat Philipp Sauer als Kandidat für die Wahl des hauptamtlichen Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde nominiert. Unterstützt wird der Vorschlag von der SPD, die keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat. Zum Geschäftsbereich des Ersten Beigeordneten gehören die Werke.

