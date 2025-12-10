Bad Kreuznacher Tagesklinik Betreutes Wohnen geht mit neuem Anbieter weiter Cordula Kabasch 10.12.2025, 17:00 Uhr

i Betreutes Wohnen: Dieser Zusatz steht nicht mehr auf dem Schild von Valera - Die Gruppe hat die Psychiatrische Tagesklinik und die Institutsambulanz von der insolventen Trägergesellschaft DRK Süd-West übernommen. Cordula Kabasch

Kein Aus für das Betreute Wohnen: Die Valeara-Gruppe stellt das Angebot für psychisch kranke Menschen in der Salinenstraße 133 zwar ein, doch ein neuer Anbieter steht schon in den Startlöchern. Für die Klienten ist er ein alter Bekannter.

„Für mich wird es schwierig, wenn ein neuer Betreuer zu mir kommt. Seit 17 Jahren habe ich eine Sozialarbeiterin. So ein Vertrauensverhältnis kann ich zu jemand Neuem gar nicht haben“, sagt Susanne Prüschenk-Lautz. Die 74-Jährige ist eine von 18 Personen, die das Betreute Wohnen der Valeara-Gruppe in Anspruch nimmt.







