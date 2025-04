Nurettin Durmus führte das Pizza- und Kebaphaus Bella Türkiye in Bad Sobernheim 28 Jahre lang. Nun geht er in den Ruhestand. Ein Nachfolger ist bereits gefunden.

Nach 28 Jahren übergibt Nurettin Durmus das Pizza- und Kebaphaus Bella Türkiye in der Großstraße an einen neuen Betreiber. Der 65-Jährige geht in den Ruhestand. „Ich habe viel erlebt, es war eine schöne Zeit“, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Langjährige Gäste, die teils auch zu Freunden geworden sind, zeigten sich überrascht vom Wechsel, erzählt Durmus. Der Gastronom möchte nun „das Leben genießen“, sagt er und lächelt. Konkrete Pläne für die Zukunft habe er noch nicht. „Mal schauen“, meint er.

Gründung eines Eiscafés im Jahr 2003

Neben dem Restaurant hat Durmus wenig später, im Jahr 2003, das Eiscafé La Gondola gegründet. Zunächst war es an der Ecke Großstraße/Saarstraße angesiedelt, seit 2013 können Gäste ein Eis auf dem Marktplatz genießen. Geleitet wird es von seiner ältesten Tochter Sevda Ocak. Sie hat seit ihrer Jugend in den Sommerferien im Bella Türkiye mitangepackt, erinnert sie sich. „Da habe ich mich in den Beruf verliebt“, erzählt sie.

In all den Jahren hat Durmus viele Mitarbeiter, auch aus Bad Sobernheim, beschäftigt. Darunter viele Jugendliche. Etwa ab Ende der 1990er-Jahre/Anfang der 2000er betrieb er das erste Internetcafé in Bad Sobernheim – das zog vor allem junge Leute an, berichtet er. Die Mitarbeiter übernimmt der neue Betreiber nicht, sagt Durmus.

Mehrere Interessenten

Nachdem der 65-Jährige über Ebay-Kleinanzeigen nach einem Nachfolger gesucht hat, meldeten sich mehrere Interessenten, informiert er. Entschieden hat er sich für Ömer Kus. Der gelernte Koch hat einen Dönerladen und eine Shishabar in Rheinböllen geführt. Nun ist er mit seiner Familie nach Kirn gezogen und war auf der Suche nach einem neuen Laden, berichtet dieser.

Ein konkretes Datum für die Neueröffnung gebe es noch nicht, erklärt Kus. Wenn alles glatt läuft, soll das Restaurant im Mai unter dem neuen Namen „Kebap Store Bad Sobernheim“ öffnen. „Das ist sportlich gerechnet“, gibt er zu. Das Angebot werde sich teils ändern, etwa werde es für die Döner und Salate sechs verschiedene Soßen geben, darunter eine Curry- und eine Cocktailsoße.

„Ich bin froh, dass ich einen Nachfolger gefunden habe.“

Nurettin Durmus

Am Eröffnungstag selbst wird es pro Person einen Döner für 1 Euro geben, sagt er. Für die Döner verwendet er Puten- beziehungsweise Hähnchenfleisch und Kalbfleisch. Zwei verschiedene Suppen soll es geben, dabei wechselt das Angebot. Ein Schülerrabatt und Mittagstisch sind ebenfalls geplant. Auch Bestellungen über den Essenslieferanten Lieferando werden möglich sein, informiert er.

Das Bella Türkiye bietet im Innen- und Außenbereich jeweils etwa 45 Sitzplätze, teilt Durmus mit. Den Innenbereich möchte Kus teils erneuern, so werden etwa im vorderen Bereich Holzpaneele angebracht, um den Raum moderner zu gestalten, erklärt er. „Ich bin froh, dass ich einen Nachfolger gefunden habe“, betont Durmus abschließend.