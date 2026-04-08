Windpark Zollstock Betreiber RWE betont: Projekt liegt im Zeitplan Silke Jungbluth-Sepp 08.04.2026, 09:00 Uhr

i Die Markierung für eines der Windräder steht bereits seit einigen Monaten im Wald oberhalb von Bad Sobernheim. Silke Jungbluth-Sepp

Der Windpark Zollstock bei Bad Sobernheim liegt aus Sicht des Betreibers RWE im Zeitplan. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Windräder 2029 in Betrieb genommen werden.

Wie steht es um den Zeitplan für den geplanten Windpark Zollstock bei Bad Sobernheim? Zuletzt war in den städtischen Gremien darüber informiert worden, dass sich das Projekt verschieben könnte – und die rund eine Million Euro, die der Betrieb des Windparks alljährlich für den Bad Sobernheimer Haushalt bringen könnte, erst später als erhofft fließen.







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