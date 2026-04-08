Der Windpark Zollstock bei Bad Sobernheim liegt aus Sicht des Betreibers RWE im Zeitplan. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Windräder 2029 in Betrieb genommen werden.
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Wie steht es um den Zeitplan für den geplanten Windpark Zollstock bei Bad Sobernheim? Zuletzt war in den städtischen Gremien darüber informiert worden, dass sich das Projekt verschieben könnte – und die rund eine Million Euro, die der Betrieb des Windparks alljährlich für den Bad Sobernheimer Haushalt bringen könnte, erst später als erhofft fließen.