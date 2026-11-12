Am Bad Kreuznacher Jahrmarkt Betreiber Dominikus Bügler klagt gegen Pony-Verbot Josef Nürnberg 12.11.2026, 17:12 Uhr

i Seine Ponys seien für ihn wie seine Kinder, sagt Dominikus Bügler und sieht sich benachteiligt. Der Ausschuss für Messen und Märkte hatte vor Kurzem beschlossen, auf dem Jahrmarkt 2027 kein Ponyreiten zuzulassen. Stefan Sauer/dpa

Der Betreiber der Pony-Reitanlage auf dem Kreuznacher Jahrmarkt, Dominikus Bügler, klagt gegen die Abkehr des Volksfests von seinem Angebot. Dann müsste man auch Springreiten und Dressursport verbieten, meint er.

Dominikus Bügler, Betreiber des Ponyreitens auf dem Jahrmarkt, will gegen die Entscheidung der Stadt juristisch vorgehen, seinen Betrieb zum kommenden Jahrmarkt nicht mehr zuzulassen. Das teilte Bügler unserer Zeitung am Mittwochmorgen mit, nachdem die Verwaltung ihm mitgeteilt hatte, dass sein Betrieb tatsächlich nicht berücksichtigt wurde.







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