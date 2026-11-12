Der Betreiber der Pony-Reitanlage auf dem Kreuznacher Jahrmarkt, Dominikus Bügler, klagt gegen die Abkehr des Volksfests von seinem Angebot. Dann müsste man auch Springreiten und Dressursport verbieten, meint er.
Lesezeit 1 Minute
Dominikus Bügler, Betreiber des Ponyreitens auf dem Jahrmarkt, will gegen die Entscheidung der Stadt juristisch vorgehen, seinen Betrieb zum kommenden Jahrmarkt nicht mehr zuzulassen. Das teilte Bügler unserer Zeitung am Mittwochmorgen mit, nachdem die Verwaltung ihm mitgeteilt hatte, dass sein Betrieb tatsächlich nicht berücksichtigt wurde.