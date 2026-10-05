Neue Filiale in Gau-Bickelheim Betreiber des neuen McDonald’s: Es geht um die Menschen Markus Kilian 05.10.2026, 20:00 Uhr

i Das neue McDonald's in Gau-Bickelheim an der A61 soll am 8. Dezember öffnen. Darauf freuen sich beim Richtfest Erich Eiser, Prokurist der ausführenden Baufirma Heim (rechts), und das Betreiberpaar Michael und Christin Gollor. Sie sind schon viele Jahre in dem Bereich aktiv. Markus Kilian

60 Jahre McDonald’s-Erfahrung, zehn Filialen und 500 Mitarbeiter: Michael und Christin Gollor aus dem Hunsrück sind als Franchise-Unternehmer eng mit der Fast-Food-Kette verbunden. Einst hatten sie sich zwischen Burgern und Pommes kennengelernt.

Ein Leben ohne McDonald’s? Das können sich Michael und Christin Gollor aus dem Hunsrück heute wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Denn das Paar ist als Franchise-Nehmer eng mit dem amerikanischen Fast-Food-Unternehmen verbunden und betreibt in der Region fast ein Dutzend Filialen.







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