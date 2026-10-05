60 Jahre McDonald’s-Erfahrung, zehn Filialen und 500 Mitarbeiter: Michael und Christin Gollor aus dem Hunsrück sind als Franchise-Unternehmer eng mit der Fast-Food-Kette verbunden. Einst hatten sie sich zwischen Burgern und Pommes kennengelernt.
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Ein Leben ohne McDonald’s? Das können sich Michael und Christin Gollor aus dem Hunsrück heute wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Denn das Paar ist als Franchise-Nehmer eng mit dem amerikanischen Fast-Food-Unternehmen verbunden und betreibt in der Region fast ein Dutzend Filialen.