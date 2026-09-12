Abbruchhaus Staudernheim Betonsteine bleiben Gefahr für Schapperts Garten Silke Jungbluth-Sepp 12.09.2026, 11:00 Uhr

i Kathrin und Simon Schappert sind froh, dass die mit unzureichenden Fundamenten versehenen großen L-Betonsteine direkt an ihrer Gartenmauer abgerissen wurden. Aber dass sie jetzt einfach locker auf dem abschüssigen Grundstück stehen, sehen sie weiter als Gefahr. Silke Jungbluth-Sepp

Die gute Nachricht: Die L-Betonsteine, die in Schieflage geraten waren, sind nun abgerissen. Die schlechte Nachricht: Sie stehen jetzt locker aufgereiht auf dem Grundstück des Staudernheimer Abbruchhauses – zwischen Trümmern und Bauschutt.

Richtig viel hat sich beim Staudernheimer Abbruchhaus auf den ersten Blick in den vergangenen Monaten nicht getan. Zwar sind inzwischen auf dem Grundstück „Am Ursberg“ auch die unteren Mauerscheiben entfernt worden. Aber sie stehen nun nebeneinander aufgereiht auf dem abschüssigen Gelände.







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