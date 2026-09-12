Die gute Nachricht: Die L-Betonsteine, die in Schieflage geraten waren, sind nun abgerissen. Die schlechte Nachricht: Sie stehen jetzt locker aufgereiht auf dem Grundstück des Staudernheimer Abbruchhauses – zwischen Trümmern und Bauschutt.
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Richtig viel hat sich beim Staudernheimer Abbruchhaus auf den ersten Blick in den vergangenen Monaten nicht getan. Zwar sind inzwischen auf dem Grundstück „Am Ursberg“ auch die unteren Mauerscheiben entfernt worden. Aber sie stehen nun nebeneinander aufgereiht auf dem abschüssigen Gelände.