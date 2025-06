Im November 2017 wurde das Justizzentrum in der John-F.-Kennedy-Straße 17 in Bad Kreuznach eröffnet. Zum zweiten Mal findet anlässlich der Woche der Justiz ein Tag der offenen Tür statt.

Am Mittwoch, 25. Juni findet ab 13 Uhr ein informatives Programm beim Tag der offenen Tür im Justizzentrum in der John-F.-Kennedy-Straße 17 in Bad Kreuznach statt. Um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr starten jeweils Führungen für Besucher durch das Haus, in dem seit 2017 Amtsgericht, Landgericht, Arbeitsgericht, Staatsanwaltschaft und Bewährungshilfe unter einem Dach sind.

Das Gericht als Arbeitsplatz

Besonders interessant für junge Leute: Die Infostände über Berufe in der Justiz wie Justizfachwirt, Bewährungshelfer, Rechtspfleger oder Richter und Staatsanwalt. Einen praxisnahen Einblick in einen weiteren Beruf in der Justiz gewährt das Sicherheitstraining der Wachtmeister (ab 13.15 Uhr). Zur gleichen Uhrzeit starten die Fachvorträge, darunter Themen wie „Vererben, ohne es zu verderben“ (um 13.15 Uhr), „Rechtliche Betreuung in Abgrenzung zur Vorsorgevollmacht“ (um 14 Uhr), „Vom Sportverein zum Cannabisverein, vom Friedhofsverein zum Karnevalsverein – Schlaglichter zum Vereinsrecht (ab 15 Uhr), „Erben und Vererben“ (um 15 Uhr) und „Vorsorgevollmacht“ (um 15 Uhr). Um 14 Uhr begrüßt Staatssekretär Matthias Frey die Gäste des Tages der offenen Tür.

Zum Angebot gehören außerdem vielfältige Einblicke in die Arbeit der Justiz, die viele Lebensbereiche berührt. So stellt sich das Arbeitsgericht vor, ein Fachvortrag informiert zum Straf- und Strafverfahrensrecht und die Staatsanwaltschaft präsentiert ihren Aufgabenbereich mit dem Vortrag „Tatort Verbrechen.“ Besucher können an einer Zwangsversteigerung teilnehmen oder sich bei „Ein Tag am Familiengericht“ über Themen wie Scheidung, Sorgerecht, Unterhalt oder Gewaltschutz informieren. Bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ist die Landeszentrale für Wein- und Lebensmittelstrafrecht angesiedelt. Die Mitarbeiter stellen ihr Aufgabengebiet vor, das durch CBD-Produkte, E-Zigaretten und Vapes vor neuen Herausforderungen steht.

Verhandlungen für Schüler als Rollenspiele

Wichtigen Beistand, um nach einer Verurteilung oder Haftstrafe wieder Boden unter die Füße zu bekommen, bieten die Bewährungshelfer. Eine Ausstellung gibt einen Überblick über diesen Arbeitsbereich. Von Montag, 23. Juni bis Freitag, 27. Juni, finden täglich zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr fingierte Verhandlungen statt, bei denen Schüler in die Roben von Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern schlüpfen können. Änderungen des Programms bleiben vorbehalten, Aktualisierungen werden auf der Homepage des Landgerichtes Bad Kreuznach veröffentlicht.