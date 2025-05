Er fing langsam an, aber dann ... Christina Reich, die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Blickpunkt und Team, verbuchen den verkaufsoffenen Mai'n Sonntag mit Markt, Gartenmesse, Fahrzeugschau, Flohmarkt und Luftballonregen trotz seines eher verhaltenen Starts und einiger Händlerabsagen als vollen Erfolg. Sie konnten dabei auf großartige Unterstützung der Stadt, aus den eigenen Reihen und dem weiteren Umfeld zählen. Aus allen Himmelsrichtungen strömten gut gelaunte Besucher in die Glanstadt. Und die Drehorgelspielerin Erika Brandt – in Meisenheim bestens bekannt und beliebt als „Orgel Ella“ – trug mit ihrer Drehorgel und gängigen Melodien zur guten Laune des Publikums beim Einkaufsbummel bei.

Bewährte und einige neue Marktbeschicker sowie heimische Vereine, das Paul-Schneider-Gymnasium, die VG-Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ und der Feuerwehr-Förderverein präsentierten im Stadtpark und in der Altstadt ein breit gefächertes Angebot, das kaum Wünsche offen ließ. Auch säumten mehrere private Flohmarktanbieter die Saarstraße, sodass der Weg von der Altstadt in den Stadtpark und zu Möbel Martin interessante Abwechslung bot. Die Geschäfte in der Innenstadt waren ab 13 Uhr geöffnet, einige hatten Außenstände aufgebaut und lockten mit Sonderangeboten. Der Schulsportverein (SSV) Meisenheim bot Kaffee und Kuchen am Marktplatz. Oliver Wendland vom Blumengeschäft „Augenweide – Schönes für Zuhause“ hatte den Landfrauenverein Sankt Julian eingeladen. Die Frauen und Männer machten Kunden und weiteren Gästen mit frisch gebackenem Flammkuchen den Abschied schmackhaft. Denn der Blumenladen mit dem kreativen Angebot am Marktplatz schließt zum 30. Juni dieses Jahres aus gesundheitlichen Gründen.

i Die VG-Kindertagesstätte "Kleine Strolche" war mit einer großen Tombola im Stadtpark vertreten, ebenso wie das PSG mit selbst gezogenen Pflanzen und die Feuerwehr. Roswitha Kexel

Die Werbegemeinschaft Blickpunkt beteiligte sich nach mehreren Jahren erstmals wieder mit einem Getränkestand und konnte dabei auf engagierte Mitglieder zählen, die bereitwillig jeweils zwei Stunden Dienst übernahmen. Insgesamt hatte das Vorstandsteam um Christina Reich ab 8 Uhr am Sonntagmorgen alle Hände voll zu tun, um die Marktstände einzuweisen. Elke Graf und Natascha Caseday begrüßten die Marktbeschicker und wiesen ihnen die Plätze im Stadtpark zu, während in der Altstadt Frank Dietz, Andrea Gräff-Schuck und Christina Reich im Einsatz waren. Ein Imbissbetreiber und einzelne Markthändler hatten kurzfristig abgesagt, andere kamen trotz Zusage nicht, weil sie erkrankt waren oder sonstige Gründe für ihr Fernbleiben vorlagen. Auch mussten einige Falschparker ausfindig gemacht werden, damit der Marktaufbau erfolgen konnte. Bemängelt wurde ein fehlendes Imbissangebot im Stadtpark. Dort gab es lediglich Waffeln des Feuerwehr-Fördervereins.

i Das breit gefächerte Angebot der Marktlandschaft war bis auf wenige Lücken gut bestückt. In der Saarstraße säumten Flohmarktstände den Weg in den Stadtpark. Roswitha Kexel

Uwe Engelmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nahe-Glan, und Fachbereichsleiter Marc Lamek, beide mit Ehefrauen, sowie Landrätin Bettina Dickes wurden ebenso auf dem Markt gesichtet wie Besucher aus der Veldenzstadt Lauterecken. Rund 300 rote und gelbe Luftballons hatten Susanne Arpaillanges, Dagmar Werner, Irene Schönheim, Elke Graf, Andrea Gräff-Schuck, Julia Schmidt und Natascha Caseday am Samstag mit Luft gefüllt und einige zusätzlich mit Fünf-Euro-Gutscheinen für den Luftballonregen bestückt. Besonderer Dank gilt der neuen Eigentümerin der Immobilie Gasthaus zum Untertor, Dr. Martina Held, die auf Anfrage ohne Zögern ihr Einverständnis gab, dass die Ballons in der ehemaligen Gaststube gefüllt werden dürfen. So befanden sich die Luftballons und das Netz in unmittelbarer Nachbarschaft zum Untertor und konnten am Sonntagmorgen von Matthias Gräff, Willy Schira und Frank Dietz dort abgeholt und am Untertor befestigt werden für den Luftballonregen, der jedes Mal ein Highlight des Tages ist.