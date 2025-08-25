„Lebendige Böden“ lautete das diesjährige Motto der Ökologischen Messe für Garten- und Balkonbesitzer, die am Sonntag im Kurpark von Bad Münster am Stein stattfand. Wie schon in den Vorjahren zog die Messe wieder viele Besucher an, die sich darüber informierten, was es braucht, um in Zeiten des Klimawandels effektiv zu gärtnern. Grundlage hierfür sind die Böden. Daher wunderte sich mancher Besucher, warum es bis zur 24. Auflage der Öko-Messe brauchte, um sich dieses Themas anzunehmen.

Die Vorträge unterstrichen, warum das Messethema so wichtig ist. Wer die Vorträge besuchte, wusste danach, dass man den Böden große Aufmerksamkeit schenken muss. Was die Sensibilität für die Böden angeht, wollte die Vorsitzende der BUND-Kreisgruppe Bad Kreuznach, Daniela Lohner, auch keinen Unterschied zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft machen und attestierte beiden, dass sie sich die Gesunderhaltung der Böden gleichermaßen auf die Fahnen geschrieben haben. Die Messe will gezielt die Balkon- und Hausgärtner und nicht die Profis ansprechen.

i Sensenwerker Carl Christian Rheinländer aus Heimweiler demonstrierte wie eine Sense gedengelt wird. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Wer den Vortrag von Tatjana Schneckenburger besuchte, erfuhr, dass die Voraussetzung für lebendige Böden die Vielfalt der Pflanzen ist und wie sie im Garten miteinander „korrespondieren“. Das beginnt schon mit der Art der Wurzel. Nicht unwichtig ist es, Pflanzen im Garten – die sogenannten Stickstoffsammler – zu haben. Hierzu bot der Vortrag „Die Wurzel – das oftmals vernachlässigte Bindeglied von Pflanze und Boden“ von Friedmunt Sonnemann viel Hintergrundwissen. Gärtnermeister Lars-Peter Kroh gab in seinem Vortrag „Was ich schon immer über Bodenkunde wissen wollte, aber nie zu fragen wagte“ ebenfalls einen umfangreichen Einblick in die Bodenkunde.

i Diptam-Pflanzen bot Wolfgang Schwellnuß an. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Nach so viel Information konnte eigentlich kein Besucher mehr für den Schottergarten plädieren, der im Zuge des Klimawandels, so die Profis auf der Messe, eigentlich ein alter Zopf ist. Zumal die Böden der Schottergärten schlichtweg tot sind. Ein Weckruf in dieser Richtung war der Vortrag von Natascha Steinbacher „Boden schätze(n) – Flächen schützen“. Auch Kommunen können regeln, wie mit Böden umzugehen ist. So ist die Anlage von Schottergärten in manchen Gestaltungssatzungen der Kommunen verboten. Daniela Lohner meinte zudem, dass man über optimalere Formen des Bauens nachdenken müsse. So wären viele Märkte im Außenbereich nur einstöckig errichtet. Besser sei die mehrstöckige Bauweise und die oberen Stockwerke als Wohnraum zu nutzen.

i Natürlich wurde auch heimisches Obst angeboten. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Wie immer bot die Ökologische Messe mehr als nur Vorträge. Dazu gehörten die Stände, die ein reichhaltiges Pflanzenangebot boten. Auf der Messe kaufte der Besucher keineswegs die Katze im Sack, sondern die Gärtner informierten, welche Pflanze zum Standort passt. Neben den Pflanzen gehörten Gewürze oder auch Saatgut zu