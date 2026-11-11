Tschingderassabum und helau! Bestgelaunte Narren erobern das Kirner Rathaus Sebastian Schmitt 11.11.2026, 15:23 Uhr

i Fleischwurst, Bier, Süßigkeiten und Musik: Beim traditionellen Rathaussturm ließen sich die Narren die gute Laune nicht nehmen. Sebastian Schmitt

Die Kirner Fastnachter haben das Zepter übernommen und das Rathaus gestürmt. Die Laune zum Einstand ins Narrentreiben war bestens, nur der Dükerbau-bedingte Verzicht auf die Einkehr in der Kultkneipe „König Otto“ trübte kurz die Stimmung.

Pünktlich um 11.11 Uhr war Schluss mit der närrischen Zurückhaltung: Die Kirner Fastnachter übernahmen das Rathaus und läuteten mit Musik, guter Laune und reichlich Humor die fünfte Jahreszeit ein. Vertreter der drei Fastnachtsvereine KFK, Rappelköpp und Kallenfelser Eulen feierten gemeinsam den Kampagnenstart.







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