Es war ein Fest mit Blick auf die Baustelle: Das Kirner Brückenfest. Die Veranstaltung musste wegen bevorstehender Bauarbeiten unter der Hahnenbachbrücke auf den Mauergassen-Parkplatz umziehen. Die feiernden Kirner störte das nicht. Im Gegenteil.
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Aus dem Brückenfest wurde in diesem Jahr zwangsläufig ein Fest mit Blick auf die Baustelle: Statt wie gewohnt rund um die Hahnenbachbrücke, feierten die Gäste auf dem Mauergassen-Parkplatz. Veranstalter Danny Weidner von Kirner Design, der das Fest gemeinsam mit König Otto auf die Beine stellte, erklärte den Ortswechsel mit unsicherer Lage rund um den Dükerbau unter dem Hahnenbach.