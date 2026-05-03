Sobernheimer Besuchermagnet: Beste Stimmung bei Saisonstart des Barfußpfades
Sobernheimer Besuchermagnet
Beste Stimmung bei Saisonstart des Barfußpfades
Die Sonne strahlte vom Himmel und Musik sorgte für ausgelassene Stimmung bei den vielen Besuchern: Die Eröffnung des Rundweges am Maifeiertag war ein Erlebnis für Groß und Klein. Die Besucherattraktion gibt es bereits seit 1992.
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Am Maifeiertag eröffneten in der Felkestadt neben dem Freibad auch der Barfußpfad. Das touristische Highlight und Leuchtturmprojekt seit 1992 mit seinem bundesweiten Alleinstellungsmerkmal des Lehmstampfbeckens geht in die 35. Saison. Kinder machten es sich beim Picknick auf Decken bequem, Besucher strahlten mit der Sonne um die Wette.