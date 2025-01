Prunksitzung Bachschnoogen Beste Stimmung auf dem Staudernheimer Traumschiff 19.01.2025, 15:00 Uhr

i Erika Bodtländer alias "Es Marieche" brachte mit ihrem skurrilen Blick auf das Leben alle zum Lachen in der Bachschnoogen-Narhalla. Silke Jungbluth-Sepp

Beste Stimmung herrschte bei der Prunksitzung der Staudernheimer Bachschnooge. Sie hatten eine Sitzung mit einer bunten Mischung aus Vorträgen, Tanz und Musik auf die Beine gestellt, die das Publikum in Begeisterung versetzte.

Wenn das kein fulminanter Auftakt für die Fastnachtszeit war: In der restlos ausverkauften VfL-Halle in Bad Sobernheim brachten die Bachschnooge unter dem Motto „Auf in neue Abenteuer – Schnooge stechen in See“ ein umjubeltes Programm auf die Bühne, das keine Wünsche offen ließ: Politische Seitenhiebe, Lokalkolorit, Kokolores und viel Musik und Tanz wechselten sich ab.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen