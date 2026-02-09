KFK Kirn heizt Narren ein Beste Fastnachtsstimmung in Kirner Guud Stubb Sebastian Schmitt 09.02.2026, 11:00 Uhr

i Showtime: Die Teenies brachten „The Greatest Showman“ als Tanz auf die Bühne – mit Power und Bühnenpräsenz. Sebastian Schmitt

Die Kirner Narren verstehen es, zu feiern. Zwei Abende hatte die Karnevalsgesellschaft KFK Kirn das Gesellschaftshaus in eine Narhalla verwandelt. Das Programm begeisterte alle im Saal.

Zwei ausverkaufte Abende, eine „Kirner Guud Stubb“ im Ausnahmezustand: Wie schon im Vorjahr war der geschmückte Saal ausverkauft. Mit den Prunksitzungen am Freitag und Samstag hat die Karnevalsgesellschaft KFK Kirn im Gesellschaftshaus wieder gezeigt, warum die Fastnacht im Kirner Land so viele Fans hat.







