Seit einem Jahr hat Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz. Allerdings fehlt es vielen Familien an Wissen, welche rechtlichen Voraussetzungen gelten. Bestatterin Michelle Köhler musste schon mehrmals Trauernden schlechte Nachrichten überbringen.
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Ein Todesfall in der Familie ist eine emotionale Ausnahmesituation. Zugleich sind viele Fragen offen: Wie soll die Beerdigung aussehen, welche Bestattungsform soll es sein, was hätte sich der oder die Verstorbene gewünscht – und auch, welche Kosten kommen auf die Hinterbliebenen zu?