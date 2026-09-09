Bestattungsgesetz in Praxis Bestatterin aus Sobernheim kämpft mit Tücken und Lücken Silke Jungbluth-Sepp 09.09.2026, 18:00 Uhr

i Bestatterin Michelle Köhler auf dem Friedhof Bad Sobernheim. Inzwischen gibt es Schmuckurnen – wie dieses Modell aus Porzellan mit Blumenmuster –, die dekorativ in die Wohnung gestellt werden können. Rechtliche Fallstricke im neuen Gesetz machen Bestattern und Angehörigen zu schaffen. Silke Jungbluth-Sepp

Seit einem Jahr hat Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz. Allerdings fehlt es vielen Familien an Wissen, welche rechtlichen Voraussetzungen gelten. Bestatterin Michelle Köhler musste schon mehrmals Trauernden schlechte Nachrichten überbringen.

Ein Todesfall in der Familie ist eine emotionale Ausnahmesituation. Zugleich sind viele Fragen offen: Wie soll die Beerdigung aussehen, welche Bestattungsform soll es sein, was hätte sich der oder die Verstorbene gewünscht – und auch, welche Kosten kommen auf die Hinterbliebenen zu?







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