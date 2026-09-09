Bestattungsgesetz in Praxis
Bestatterin aus Sobernheim kämpft mit Tücken und Lücken
Bestatterin Michelle Köhler auf dem Friedhof Bad Sobernheim. Inzwischen gibt es Schmuckurnen – wie dieses Modell aus Porzellan m
Bestatterin Michelle Köhler auf dem Friedhof Bad Sobernheim. Inzwischen gibt es Schmuckurnen – wie dieses Modell aus Porzellan mit Blumenmuster –, die dekorativ in die Wohnung gestellt werden können. Rechtliche Fallstricke im neuen Gesetz machen Bestattern und Angehörigen zu schaffen.
Silke Jungbluth-Sepp

Seit einem Jahr hat Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz. Allerdings fehlt es vielen Familien an Wissen, welche rechtlichen Voraussetzungen gelten. Bestatterin Michelle Köhler musste schon mehrmals Trauernden schlechte Nachrichten überbringen.

Lesezeit 4 Minuten
Ein Todesfall in der Familie ist eine emotionale Ausnahmesituation. Zugleich sind viele Fragen offen: Wie soll die Beerdigung aussehen, welche Bestattungsform soll es sein, was hätte sich der oder die Verstorbene gewünscht – und auch, welche Kosten kommen auf die Hinterbliebenen zu?
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