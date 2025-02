Kreuznacher Schüler fragen Besonders emotional über das Thema Migration diskutiert Harald Gebhardt

Josef Nürnberg 04.02.2025, 16:03 Uhr

i Ja oder Nein? In dieser Runde beantworteten die sieben Politiker die Fragen der Schüler mit dem Tischtennisschläger. Ansonsten wurde munter diskutiert. Josef Nürnberg

Hart, aber fair zur Sache ging es bei einer Podiumsdiskussion zwischen Schülern und den Bundestagskandidaten im Gymnasium an der Stadtmauer. Besonders intensiv wurde dabei über das Thema Migration diskutiert.

Schnellfragerunden, Ja- und Nein-Antworten mit dem Tischtennisschläger – jede nachdem mit der roten oder grünen Seite – Antworten, die konsequent auf 45 Sekunden begrenzt waren, bevor der Ton abgestellt wurde: Es war auch für die sieben Bundestagskandidaten eine Herausforderung, der sich die Politiker bei der Podiumsdiskussion in der Aula am Gymnasium am Stadtmauer stellen mussten.

