Beweise in Rüdesheim gefunden Besitz von Kinderpornografie: 46-Jähriger verurteilt Christine Jäckel 05.05.2026, 20:00 Uhr

i Das Amtsgericht Bad Kreuznach hat einen 46-Jährigen nun wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern verurteilt. Elke Harg/Adobe Stock

Seit einiger Zeit zieht sich das Verfahren hin, nun wurde ein 46-Jähriger wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern verurteilt. Ausschlaggebend war unter anderem eine Speicherkarte in einer Pension.

Lange hat sich das Verfahren gegen einen Angeklagten vor dem Amtsgericht hingezogen, unter anderem weil die Ladung einiger Zeugen in diesem Fall, bei dem es um den Besitz von kinderpornografischen Bildern geht, nicht einfach war. In einer Pension in Rüdesheim hatte eine Frau 2021 eine Speicherkarte gefunden, auf der sich einschlägige Fotos und mindestens ein Selfie des 46-jährigen Angeklagten fanden.







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