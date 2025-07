Vor Kurzem wurden Hunderte Kaninchen vom Veterinäramt der Kreisverwaltung Bad Kreuznach in Obhut genommen. Die Tiere wurden auf verschiedene Tierschutzvereine verteilt. Eins davon hat Aylin Schneider in ihrer Pflegestelle in Heimweiler aufgenommen.

Tierschützerin Aylin Schneider aus Heimweiler engagiert sich im Verein „Initiative für Tiere in Not“ in Idar-Oberstein und hat seit etwa sechs Jahren eine eigene Pflegestelle für Kaninchen. Sie nimmt Kaninchen auf, die etwa bei Beschlagnahmungen durch das Veterinäramt in Obhut genommen werden müssen – wie zuletzt im Kreis Bad Kreuznach.

Denn das Veterinäramt der Kreisverwaltung hat kürzlich mehrere Hundert Kaninchen aus einem privaten Haushalt im Landkreis in Obhut genommen. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um etwa 400 Kaninchen, teils verwahrlost und dehydriert. Die Zahl bestätigt die Bad Kreuznacher Kreisverwaltung indes nicht, man beruft sich auf „verfahrensrechtliche Gründe“.

Die Kaninchen wurden auf mehrere Tierschutzvereine aufgeteilt, vier hat der Verein „Initiative für Tiere in Not“ in Idar-Oberstein aufgenommen. Die Initiative selbst führt kein Tierheim, die Tiere werden auf Pflegestellen aufgeteilt, erklärt Aylin Schneider im Gespräch mit unserer Zeitung. Eins der Kaninchen ist so bei ihr untergekommen.

i Das Kaninchen in der Pflegestelle in Heimweiler fühlt sich sichtlich wohl. Alexander Schneider

„Ein Kaninchen muss hoppeln und Haken schlagen können“, erläutert sie. Kaninchen leben gerne in Gruppen, brauchen mindestens ein Partnertier. Zwei Kaninchen brauchen Tag und Nacht mindestens sechs Quadratmeter Platz, sagt sie. Mit Blick auf den Fall im Kreis Bad Kreuznach glaubt die Tierschützerin nicht, dass bei so einer hohen Anzahl eine artgerechte Haltung stattfinden kann. Auch wie eine passende Ernährung mit Frischfutter bei so einer Menge gewährleistet werden kann, ist für sie nicht klar. Zum Hintergrund, also ob es sich beim Besitzer etwa um einen Züchter handelt, ist weiterhin nichts bekannt. Bei mehreren Hundert Kaninchen würde man aber erst mal davon ausgehen, dass es sich um einen Züchter handelt, meint Schneider.

Zwei der vier Kaninchen hatten Schnupfen, der aber gut behandelt werden konnte, berichtet sie. Die Tierschützerin glaubt, dass im ganzen Bestand ein Schnupfenerreger unterwegs gewesen ist. Auch hatten alle vier Tiere zu lange Krallen. Der Impfstatus war unbekannt, deshalb wurden sie vorsorglich geimpft.

Zum Zeitpunkt der Inobhutnahme war das Kaninchen, das bei ihr untergekommen ist, trächtig. Rund zwei Wochen später hat Schneider vier tote Kaninchenbabys vorgefunden. Auf was genau das zurückzuführen ist, könne man nicht eindeutig sagen.

So eine hohe Anzahl ist „Seltenheit“

Eine Inobhutnahme von mehreren Hundert Kaninchen ist im Kreis Bad Kreuznach schon eine „Seltenheit“, sagt Schneider. Es gebe zwar regelmäßige Beschlagnahmungen, aber nicht mit so einer hohen Anzahl. Das Veterinäramt reagiere je nach Fall etwa mit Auflagen und einer Frist. Bei Gesundheits- und Versorgungsmängeln kommt es aber schnell zu einer Inobhutnahme, erklärt die Tierschützerin.

Für das Kaninchen in ihrer Obhut gibt es nun noch ein glückliches Ende: Es hat in der Nähe von Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ein neues Zuhause gefunden und wird am Samstag ausziehen, berichtet Schneider.