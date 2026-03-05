Zukunftsprojekte geplant Beschlossen: Glantalbahn steht auf der Zukunftsliste Rainer Gräff 05.03.2026, 18:00 Uhr

i In der Pfalz fahren in Kürze auch auf nichtelektrifizierten Strecken Elektrotriebwagen, deren Energie aus Batterien kommt. Und an der Nahe, wie hier bei Niederhausen? Der Zweckverbnd ÖPNV lässt nun untersuchen, für welche Strecken entweder eine klassische Elektrifizierung möglich und sinnvoll ist oder der Einsatz von batterieelektrischen Zügen die bessere Variante wäre. Auch die mittelfristige Ablösung der Dieseltriebwagen entlang der Nahe steht dabei im Fokus. Fritz Engbarth

Die Bahn fährt – und sie baut. Zumindest werden die Planungen vorangetrieben. Und irgendwann sollen den Planungen auch Taten folgen in der Region an Nahe und Glan.

Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV Süd) hat auf der Verbandsversammlung in Neustadt/Weinstraße beschlossen, für mehrere Zukunftsprojekte in der Region die Planungen voranzutreiben. „Wir wollen weitere Zukunftsprojekte aufs Gleis setzen und nach Abschluss der Machbarkeitsstudien und der indikativen Nutzen-Kostenuntersuchungen die einzelnen Vorentwurfsplanungen beauftragen.







