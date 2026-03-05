Die Bahn fährt – und sie baut. Zumindest werden die Planungen vorangetrieben. Und irgendwann sollen den Planungen auch Taten folgen in der Region an Nahe und Glan.
Lesezeit 2 Minuten
Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV Süd) hat auf der Verbandsversammlung in Neustadt/Weinstraße beschlossen, für mehrere Zukunftsprojekte in der Region die Planungen voranzutreiben. „Wir wollen weitere Zukunftsprojekte aufs Gleis setzen und nach Abschluss der Machbarkeitsstudien und der indikativen Nutzen-Kostenuntersuchungen die einzelnen Vorentwurfsplanungen beauftragen.