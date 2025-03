Beschäftigung des Integrationshelfers sichergestellt

Mit starker öffentlicher Unterstützung geht das Netzwerk für Geflüchtete in der Evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde in eine neue Projektphase. Landkreis, Verbandsgemeinde (VG) und Bürkle-Stiftung stellen die Beschäftigung des Integrationshelfers Michael Demmig für die kommenden drei Jahre sicher.

Mit 54.000 Euro unterstützt der Landkreis Bad Kreuznach und mit 10.000 Euro die Bürkle-Stiftung das Projekt. Zudem stimmte der Haupt- und Finanzausschuss der VG Nahe-Glan einstimmig einer Förderung über 39.000 Euro zu. „Zusätzlich hoffen wir auf die Genehmigung zweier Sprachkurse in Bad Sobernheim und Meisenheim aus Landesmitteln“, erläutert Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel.

Verbandsgemeinde profitiert

50 geflüchtete Familien betreut Michael Demmig in der VG. Nun kann seine Beratungstätigkeit erweitert werden, wovon die gesamte VG profitiert. So soll es einen zweiten Stützpunkt in der Evangelischen Johanniter-Gemeinde in Meisenheim geben.

Die Erfolgsgeschichte des Netzwerks für Geflüchtete begann 2023 bescheiden mit einer befristeten Beschäftigung von zehn Stunden für Michael Demmig. „Damit hat sich die Paul-Schneider-Gemeinde auf neues diakonisches Terrain begeben“, berichtet Ulrike Scholtheis-Wenzel. Demmig sollte zum einen ein Netzwerk Ehrenamtlicher aufbauen, um Geflüchteten zu helfen, zum anderen sollte er unmittelbar Menschen mit Migrationsgeschichte beraten. „Seine Arbeit traf sofort auf einen großen Bedarf, sodass der Landkreis 2023 seine Förderzusage von zehn auf sechzehn Wochenstunden erhöhte.“

i Im Paul-Schneider-Haus in Bad Sobernheim finden regelmäßig Sprechstunden und Deutschkurse für Zugewanderte statt. Lena Reuther

Zum Gelingen trug maßgeblich bei, dass Michael Demmig zeitgleich zu den Landessprachkursen im Paul-Schneider-Haus arbeitete. Darüber hinaus gab es sinnvolle Verknüpfungen mit dem Café International, der Jugendarbeit und den Gottesdiensten der Gemeinde.

Bei einem Kontaktgespräch ermutigte der Beigeordnete des Landkreises, Oliver Kohl, ausdrücklich dazu, ein Folgeprojekt zu konzipieren. Sozialamt und Jobcenter hatten ihm den gesellschaftlichen Wert der Integrationsarbeit bescheinigt. Daraufhin beantragte die Paul-Schneider-Gemeinde für den Projektzeitraum 2025 bis 2027 eine Stelle im Umfang von 28 Wochenstunden. „Offensichtlich traut man uns von öffentlicher Seite einiges zu hinsichtlich diakonischer Praxis und auch hinsichtlich des nötigen Fundraisings“, urteilt Ulrike Scholtheis-Wenzel.

Eine intensive Integrationsarbeit hält VG-Bürgermeister Uwe Engelmann für unverzichtbar. Daher habe der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig für die finanzielle Beteiligung der Verbandsgemeinde votiert. „Integration bedeutet Arbeit“, meint Engelmann. „Ich bin sehr dankbar, dass die Paul-Schneider-Gemeinde eine Anlaufstelle geschaffen hat für Menschen, die Hilfe brauchen. Das unkomplizierte Miteinander von Kirche und Kommune ist überaus hilfreich.“ Dazu meint Integrationsberater Michael Demmig: „Wir haben gezeigt, dass wir helfen und zu einer stabilen und gesunden Gesellschaft beitragen können.“