Auf die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan ist Verlass: Wenn’s brennt, sind sie zur Stelle. Da darf auch mal gemeinsam gefeiert werden, wie jetzt beim Wasserfest des Meisenheimer Feuerwehr-Fördervereins.

Wieder einmal eine großartige Leistung der Freiwilligen Feuerwehr Meisenheim und des Feuerwehr-Fördervereins: Das Feuerwehrfest am Samstag mit Fahrzeugausstellung und Vorführung, einem offiziellen Teil mit Verpflichtungen, Beförderungen, Ehrungen sowie Hüpfburg und Brandhaus-Demonstration für die Kinder können sie erneut als vollen Erfolg verbuchen.

Da die Fahrzeuge und Gerätschaften im Außenbereich präsentiert wurden, konnte die Fahrzeughalle mit Tischen und Bänken ausgestattet und von den Besuchern als Aufenthaltsort zum Essen, Trinken und Plauschen genutzt werden. Die Ausgabe der leckeren Erbsensuppe aus der Feldküche erfolgte im Außenbereich. Die Suppe war beim Wasserfest des Fördervereins am Glan der Renner – und sie ist es auch beim Ersatzfest, das am gleichen Datum wie das frühere Wasserfest stattfindet: am dritten Samstag im August – nun allerdings am Feuerwehrdomizil am Obertor.

i Ob sie in einigen Jahren wieder in einem Feuerwehrfahrzeug sitzen und zum Retten, Löschen, Bergen ausrücken? Roswitha Kexel

„Es ist enorm, was hier schon alles geleistet wurde und was noch geleistet wird“, lobte der Fördervereinsvorsitzende Harald Kunth in seiner kurzen Begrüßung alle Helferinnen und Helfer. Er konnte neben VG-Bürgermeister Uwe Engelmann und Landrätin Bettina Dickes unter anderem den neuen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Bad Kreuznach, Alexander Roßkopf, den ersten hauptamtlichen Wehrleiter der VG Nahe-Glan, Max Kraushaar, und den stellvertretenden Wehrleiter Daniel Grossarth begrüßen. Kunth hatte wie im Vorjahr den Bringdienst für die Erbsensuppe übernommen und lieferte 23 Portionen aus.

Wehrführer Michael Bayer sprach allen Aktiven, den Fördervereinsmitgliedern und weiteren Unterstützern ebenfalls Lob und Dank aus, während VG-Bürgermeister Engelmann auf die Zuverlässigkeit der Feuerwehren einging. Dies sei ein sehr beruhigendes Gefühl, so der VG-Chef und somit Dienstherr der Feuerwehr. Gern verpflichtete er Marlen Anspach von der Feuerwehr Monzingen und Leon Riemenschnitter von der Feuerwehr Becherbach/Pfalz für den aktiven Dienst in der Wehr. „Ich freue mich, dass sie dabei sind“, sagte Engelmann. Emelie Mielke von der Feuerwehr Meisenheim entpflichtete er nach 15 Jahren aktivem Dienst. Auch Rebecca Wild von der Feuerwehr Desloch entpflichtete er. Doch zuvor verlieh er ihr das silberne Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst, wobei ihm Kraushaar und Grossarth assistierten.

Ehrung für 45 Jahre aktiven Dienst

Für Patrick Berger von der Feuerwehreinheit Odernheim am Glan sowie Jan Antosik von der Meisenheimer Wehr gab es jeweils das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen für 15 Jahre aktiven Dienst. Für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen wurden Daniel Anthes (Wehrführer Desloch) und Michael Bayer (Wehrführer Meisenheim) mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande ausgezeichnet.

i Kai Zöller, der Vorsitzende des Tierrettervereins Animal Sunshine Farm in Kindsbach, demonstrierte eine Tierrettung vom Dach des Feuerwehrhauses. Roswitha Kexel

Landrätin Bettina Dickes war die höchste Ehrung des Tages vorbehalten. Sie übergab die Urkunde zum goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen für 45 Jahre aktiven Feuerwehrdienst an Adalbert Rahn von der Feuerwehr Becherbach. Die Ehrung selbst war bereits vorab erfolgt. Dickes erinnerte an die vielfältigen Aufgaben und Lehrgänge der Aktiven, was aller Ehren wert sei. „Man kann sich auf die Feuerwehren verlassen. Wenn's wirklich brennt, dann rücken sie zusammen aus. Also kann man auch mal zusammen einen schönen Tag verleben“, meinte sie mit Blick auf Wehrleute aus Nachbareinheiten wie Lauschied, Monzingen, Obermoschel und anderen Orten, die das Meisenheimer Fest ebenfalls besuchten.

Nach einem kurzen Grußwort von VG-Wehrleiter Max Kraushaar gab Michael Bayer einen Überblick über den weiteren Verlauf des Tages und Kai Zöller von der Tierrettung in Kindsbach stellte den gemeinnützigen Verein Animal Sunshine Farm vor, der laut Zöller mit 56 ausgebildeten Tierrettern rund 1300 Einsätze pro Jahr ehrenamtlich leistet. Anschließend demonstrierte Zöller mit Unterstützung der Drehleiter der Feuerwehr eine Tierrettung vom Dach des Feuerwehrgerätehauses.